日本政府剛剛通過一項「核能最大使用率計劃」，一方面延長現有核電廠的運行時間，另一方面引進先進核能技術，以取代效沒有效率的老式核電廠。此舉是為了因應俄羅斯入侵烏克蘭追成全球燃料短缺，同時2050年實現碳中和的目標不變，所做出的調整政策。共同社稱「 因為俄烏戰爭，使得原先相當強烈的反核聲浪也因而黯然失色」。

日本曾經是核電大國，但是2011年東日本大地震引發的福島1號核電廠核災事件，改變了日本政府與大眾對核能的看法，鑑於公眾對安全的擔憂，以及可再生能源成本的下降，在核災後的大約10年時間，日本的立法者和官員，都決定不再建造新的核反應爐。

但是俄羅斯入侵烏克蘭，又一改變日本的能源政策。由於傳統燃料費用的增加，並推高了大宗用品物價，引發了人們對穩定電力供應的擔憂，因此日本再次重視核電的廉價、穩定與減碳效果。

日本岸田文雄政府在上周四決定，「同意現有核反爐運行實際時，可以超過目前的60年限制」，並且引進下一代先進反應爐，以取代老化的核反應爐。日本也不是唯一改變其核電政策的國家，另一個顯著轉向的是德國，他們已決定暫時停止逐步淘汰核電的政策，以加強能源安全。

目前日本國內的民意仍然對核能有明顯的疑慮，共同社9月下旬的一項民意調查中，只有20% 的受訪者明確支持核電重啟，而36%的受訪者認為，包括太陽能這一類的的可再生能源，才是避免電力短缺的方式。

即使沒有得到民意的充份支持，岸田文雄仍然決定盡可能多地利用核能，並且得到學術界的肯定，比如日本東京大學橘川武郎(Takeo Kikkawa)教授表示：「我們必須加快脫碳腳步，這是從烏克蘭危機中吸取的最大教訓。日本這樣一個資源匱乏的國家，不可能停止核電使用。但日本可以改用風險更低的新反應爐，替換舊式反應爐，這也是逐步降低對核電的依賴。」

日本主要反對黨-立憲民主黨領袖泉健太表示反對，他批評岸田政策對可再生能源的利用「不夠努力」，就擅自選擇核能，違背了民意。

經濟產業大臣西村康俊則辯護，除了確保能源安全外，應對氣候變化是政策轉變的另一個因素。核能不會排放二氧化碳和其他導致地球暖化的氣體，因此它也算是乾淨能源。西村康俊也駁斥「對可再生能源不夠努力」的指控，表示經濟產業省的專家小組，所有的會議都在網上向公眾開放。