疫後健康加愛新生活！為推廣健康概念，華瀚農業科技攜手柏樂行銷管理顧問公司，並結合埔里合歡國際同濟會聯手舉辦「健康加愛－開心廚房」公益活動，現場不僅頒贈獎助學金，且義賣商品將提撥3成做公益。

健康加愛－開心廚房公益回饋活動，24日邀台灣社會工作實務發展協會開心廚房栽培的小廚師們大展身手，製作多道美味料理；南投縣副議長潘一全也到場力挺，穿上圍裙現場嶄露廚藝，為孩子們示範教學。

埔里鎮合歡國際同濟會平安夜頒發獎助學金鼓勵孩子們；國際咖啡師、也是綠原酸書籍作者王神寶博士，現場指導手沖咖啡及分享健康喝咖啡；同時還邀請南投縣體育會理事長羅俞欣、埔里美人腿公主代言健康系列商品。

柏樂行銷管理顧問公司執行長許心瑜表示，南投有很多農業循環產業，透過生物技術回收再利用成循環經濟產品，如石墨烯褲，就是利用信義鄉醃漬梅酒的梅子廢料，將梅籽碳化後加工製作而成，透過奈米技術端創造出一系列商品，都與農業息息相關，未來也會在埔里成立實體店，將旅遊業與生技業結合在一起，從埔里出發再拓展到全台各地。

華瀚農業科技經多年觀察及研究發現，咖啡飲品中隱藏珍貴的「綠原酸CGA」，可促進新陳代謝、抗氧化、減少脂肪吸收等多重益處，透過專利技術且採用天然方式，由咖啡生豆萃取綠原酸精華，精算符合人體每日需求量，製成三角立體茶袋包裝「30秒，手搖瓶」，方便沖泡飲用。

綠原酸的研發者、華瀚農業科技董事長宋權燐獲得「史懷哲國際防疫貢獻獎」，24日當天舉辦授證儀式。

此外，因感念在地社福單位疫情期間仍盡心為弱勢家庭提供服務，連結熱心主廚和志工們，耐心教導孩子正確的烹飪技術及常識，讓孩子們透過學習增加技能，且給孩子正向的能量及觀念。

活動當天備有體驗組並提供公益認購價，將提撥三成捐給社團法人台灣社會工作實務發展協會（開心廚房），做為關愛支持。認購活動即日起線上線下同步開跑，「三包綠原酸+手搖瓶一個」公益認購價300元，活動至明年2月20日止。