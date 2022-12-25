廣運（6125）集團25日舉行集團年度尾牙聯歡餐會席開80桌，並以「廣運領航，世界飛揚」為活動主題。董事長謝清福表示，廣運今年滿46周年，從早期輸送帶公司發跡，逐步發展整廠物流自動化設備領域，現在更是工業4.0智慧製造的設備系統專家。

近年台商回台投資及COVID-19疫情，國內客戶對智慧自動化需求勁揚，舉凡在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等重大工程廣運都有承作實績，並創自動化本業成立以來的接單高峰。廣運更在智慧倉儲物流、常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶高度肯定，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、中國石油、遠雄港、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟（康是美）及統昶等，目前訂單已排至逾後年。而捷運新北產業園區站（A3）預辦登機及行李處理系統建置計畫「ME03A標A3站行李處理設備系統工程」獲頒「第22屆公共工程金質獎」公共工程品質優等獎殊榮。

廣運熱傳事業群提出運用水冷背門來打造一個雙冷通道方案，可使資料中心的PUE（電力使用效率）值小於1.4，可以降低用電量至少25％以上。廣運的液冷監控主機（CDU）、水冷板（Cold Plate）及分歧管等陸續經過伺服器廠的驗證測試，並在2022年Computex Taipei參展中，以「櫃內式液冷監控主機」獲Best Choice Award競賽得獎。近期更與各不同領域客戶合作成功發展出適合戶外5G基地台、充電椿及儲能櫃電池液冷機櫃方案，同時與工研院及網通伺服器廠合作開發雙相浸沒式實機驗證，預期近期通過測試便能有明顯營收持續挹注貢獻，並持續承接公、民營企業的機房改善專案，亦為明年度的營收成長動能。

廣運致力於半導體領域物流相關設備系統，目前更成功開發出第三類半導體碳化矽（SiC）長晶製程設備，並朝大尺寸長晶設備技術持續推進。廣運子公司太極於2018年底成立SiC事業群，並於2020年正式獨立為盛新公司。廣運於2021年和盛新合作成功開發出SiC長晶爐設備並結合AI智能監控系統；近期和盛新共同向政府申請執行「8吋半絕緣型碳化矽長晶設備開發及關鍵材料驗證開發計畫」。