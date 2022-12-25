國民黨花蓮縣議員黃馨今宣布退黨。（摘自黃馨臉書）

花蓮縣議會議長選舉，國民黨6名黨籍議員跑票，未支持由縣黨部提名的吳東昇，而是投給因排黑不被提名的張峻，讓他順利連任，縣黨部將建請黨中央開除6人黨籍，但張峻、黃馨、鄭寶秀等3人，認為「國民黨已淪為不公不義的鬥爭工具」，選後相繼宣布退黨。

花蓮縣議會33席次，藍營含2席報備，共20席當選，穩定過半，現任議長張峻雖有意連任，卻因涉貪案遭縣黨部「排黑」不提名，改提名吳東昇參選議長，並祭出黨紀，如黨籍議員未投給吳，屆時將開除黨籍，不過今經2輪激戰投票，張峻以17票順利連任。

其中，藍營有6人跑票，鄭寶秀、黃馨、謝國榮兩輪均都投給張峻，周駿宥、程美蓮第一輪投給自己，第二輪改挺張峻。縣黨部主委張逸華則重申，針對黨員嚴重跑票行為，將建請黨中央考紀會予以開除黨籍。

除張峻當選後隨即宣布退黨，鄭寶秀和黃馨2人今下午也相繼表示將主動退黨。黃馨表示，議長提名過程不公不義，沒有公平機制，若因跑票遭受處分是「求仁得仁」，她乾脆主動退黨，一切海闊天空。

黃馨感嘆，自己黨齡40多年，黨內資歷完備，但發現黨已成為「某人的黨」，沒有選邊站就很難生存。她認為，黨要處分別人之前，要先想想自己的遊戲規則是否公平，對黨內同志有無公開公正公平去徵選？「黨一直說『排黑』，但什麼是黑道？根本就是顛倒是非」。

鄭寶秀則發聲明表示，國民黨花蓮縣黨部已成打擊黨員同志的鬥爭工具，早已沒有大是大非，對此她深感痛心，決定退黨。