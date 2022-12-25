南山人壽獨立董事卓俊雄今上午搭高鐵，從台中前往台北路上，疑因天氣寒冷引發心肌梗塞，不幸在高鐵上辭世。南山人壽證實此消息，並會協助處理治喪事宜。
卓俊雄生於1967年、現年55歲，精通保險法、 商事法、金融法，擁有東海大學法學博士學歷，曾經受邀出任財團法人金融消費評議中心總經理，今年接下南山獨董職務。
今日傳出辭世的不幸消息，壽險、產險、監管及法律等金融領域的朋友都感到相當震驚。南山人壽得知此事表示，謝謝外界關心，公司作業一切正常，適逢假日內部也協助處理中，有進一步消息會盡快告知。
南山人壽獨立董事卓俊雄今上午搭高鐵，從台中前往台北路上，疑因天氣寒冷引發心肌梗塞，不幸在高鐵上辭世。南山人壽證實此消息，並會協助處理治喪事宜。
卓俊雄生於1967年、現年55歲，精通保險法、 商事法、金融法，擁有東海大學法學博士學歷，曾經受邀出任財團法人金融消費評議中心總經理，今年接下南山獨董職務。
今日傳出辭世的不幸消息，壽險、產險、監管及法律等金融領域的朋友都感到相當震驚。南山人壽得知此事表示，謝謝外界關心，公司作業一切正常，適逢假日內部也協助處理中，有進一步消息會盡快告知。
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