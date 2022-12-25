陳姓72歲婦人獨居新北市板橋區，住家公寓位在中正路傳統市場內，近日陳婦的兄弟姊妹因尋人不著，今（25）日上午請來警消破門，赫見陳婦在臥室床上已化為白骨，死亡不知數年。警方勘驗現場，屋內擺設整齊，初步排除他殺可能，但卻對長久來無人發現感到質疑。員警查訪得知，陳婦不善與鄰居交流，樓下又是魚販、肉販集中區域，死亡後氣味疑被魚肉腥味蓋過，附近住戶才無人起疑。

警方調查，陳婦長年獨居該棟公寓4樓，平日深居簡出，不善與人交際，5年前父母相繼離世後，與兄弟姊妹也不再聯絡。本月初，陳婦的姊姊欲找她商討房屋問題，但打電話、到住處按門鈴均無回應，故向警方報案協尋，迄今日前亦無消息。

陳婦的弟弟憂心胞姐安危，今天上午到其住處找人，依舊未獲回應，遂請求消防人員協助破門，在臥室床上赫見1具白骨，才知陳婦早已死亡。陳弟向警方表示，因已5年不曾聯絡，僅知胞姐有心血管相關疾病，有無按時就醫就不得而知。

警方推測，由於陳婦住處樓下是傳統市場，又是魚販、肉販集中攤販區，故屍體散發出異味時，被誤認是魚肉或肉類的腥味，才始終無人發現。警方今完成勘驗與蒐證後，明天將報請檢察官相驗，確認死者身分與釐清死亡時間。