滿地的蛋殼、蛋液影響往來車輛通行安全，前後花了近1個小時才將路面清除完畢。(圖／警方提供)

金門地區1名司機聖誕節很不快樂！今（25）日上午51歲莊姓男駕駛開著1輛滿載雞蛋的小貨車，從料羅碼頭裝載後欲返回金城，在行經環島南路與經武路口時，疑似因未捆紮牢固蛋箱，停等紅燈後於綠燈上坡起步時，因離心力作用，導致車上蛋箱鬆脫，雞蛋掉落滿地全搞砸，完好剩蛋無幾，蛋殼、蛋液散布車道，影響往來車輛通行安全。路過民眾大喊夭壽，時下蛋價居高不下卻碎了滿地，真的太浪費、太可惜了。

警方表示，由於該路段為出入尚義機場及聯絡金城、金湖主要幹道，平時車流量極大，縣警局金湖分局在接獲民眾報案後，立即指派線上警網馳赴現場交通疏導，同時通報金門縣環保局，調派灑水車到場協助清除污汙，前後花了近1個小時才將路面蛋液污汙清除完畢，這起「蛋蛋的哀傷」事件也造成往來車輛阻塞，所幸未再發生交通事故。

警方呼籲民眾，裝載貨物一定要綑紮牢固，最好能以帆布包覆，避免貨物掉落或飛散，且切勿有超載、超長、超寬及超高情形，以維護行車安全。警方也對這起案件依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，當場對莊姓駕駛掣單舉發，但畢竟罰錢事小，交通安全才重要。