新光三越台北站前店日本商品展，引進熱銷武藏野焦糖乳酪蛋糕。（新光三越提供）

新光三越台北站前店「K-FEVER魅力韓國盛典」，擺有joguman恐龍拍貼機。（新光三越提供）

新光三越信義新天地A11即起至2023年2月12日，推出「火影忍者動畫20周特展」。（新光三越提供）

看準台灣人在解封後最想去的國家，日本、韓國仍佔據前3名排行，百貨業者歲末再祭出日韓商品展，引進在地魅力伴手禮為新年準備，也有韓國超人氣IP療癒小物為新的一年打氣，另有懷舊台灣鐵道模型展等，亦將陸續於農曆年前登場。

新光三越台北站前店日本商品展、K-FEVER魅力韓國盛典，同步即起至2023年1月8日聯合登場，本次特邀日本目前最紅的兩大甜點，包括日本車站銷售冠軍－武藏野焦糖乳酪蛋糕，號稱每3秒即售出1盒，及北海道老字號甜點舖－函館菓子工坊，最著名的就是一口起司蛋糕，現場還有現點現烤日系美食，首推旭日干貝墨魚花枝丸、超肥美明太子帝王蟹棒等。

中壢SOGO「模型夢想基地達人玩家的創作世界」即起至1月2日登場。（SOGO提供）

而這次日本展也重磅引進熱銷酒品，如來自新潟縣的越路吹雪，限量全手工釀製買1送1，及日本沖繩最熱賣的請福梅酒買3送1。另位於B2的TASTE JAPAN，也快閃眾多伴手禮，如北海道水果軟糖、京都最紅的仙貝小倉山莊米果等。

新光三越台北站前店同時展出的「K-FEVER魅力韓國盛典」，還原韓國街邊布帳馬車神場景，小吃街區提供辣炒年糕、韓式鯛魚燒、魚板湯等韓國新鮮直送食材，還有韓國超人氣IP各類周邊，包括恐龍「JOGUMAN」、懶萌插畫「3MONTHS」、無業老虎「MUZIK TIGER」、微笑檸檬「SECOND MORNING」等，帶來各種療癒、文青的韓流設計小物。

SOGO忠孝館懷舊台灣經典鐵道模型展，2023年1月17日至1月30日登場。（SOGO提供）

SOGO忠孝館將於明年1月17日起推出「環島時光懷舊台灣經典鐵道模型展」，現場將有悠遊環島小火車體驗，集滿印章還可兌換鐵道限定來店禮；中壢SOGO即起至1月2日推出「模型夢想基地達人玩家的創作世界」，展示超過150件模型達人們創作的作品，拍照打卡還可兌換打卡禮，1月2日前另有跨年市集登場。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！