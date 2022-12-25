111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12強預賽，有過不少次外卡賽經驗的南湖高中女籃隊，25日在分組循環賽最後一戰和金甌女中對決，贏家就能直接以分組第3晉級，南湖首節就奠定雙位數領先，最終77比63勝出，南湖順利搶進8強，金甌則落入外卡賽。

南湖開局氣勢如虹，金甌則是在壓力下進攻未能完全發揮，全場一路落後、三分球僅15投1中，雖然下半場金甌曾將差距縮小到個位數，不過一直沒能追上，只待外卡賽繼續朝8強努力。

南湖教練孫韻筌賽後指出，這場比賽預計是五五波，賽前就有針對金甌進攻主力做特別防守，希望盡量將她們進攻火力壓下來，一開始球員執行得好，透過防守帶動快攻、進攻，下半場遇到亂流也有穩下來，「不用打外卡賽，終於可以睡個好覺！」

南湖此役5名球員得分雙位數，高一中鋒徐郁婷16分最高，並抓下8記籃板，前鋒古宜諼15分居次、前鋒劉彥慈14分、後衛連容纓13加4助攻，前鋒鄧伊汝10分；金甌郭又瑄斬獲全場最高22分，林宇涵14分、潘宥靜12分加7籃板。