台南市議會今天(25日)舉行正副議長選舉，民進黨邱莉莉以36票擊敗無黨籍議長郭信良的21票，前台南縣長蘇煥智分析認為，這場選戰的勝負關鍵，其實在於國民黨倒戈的這3席。

蘇煥智今(25日)在臉書貼文表示，台南市議會議長投票，國民黨台南市議員3人跑票，票投民進黨提名的議長候選人邱莉莉，正國會議員也把票投給邱莉莉，邱莉莉最後以36票大勝郭信良的21票，拿下議長寶座。

蘇煥智指出，表面上看來似乎是民進黨大團結，最後正國會6席議員展現難得的團結，共同支持邱莉莉，再加上國民黨3位議員跑票投給邱莉莉，因此邱莉莉大勝。

蘇煥智點出，正副議長選舉勝負關鍵，其實在於國民黨倒戈的這3席，因為在國民黨這3席倒戈支持民進黨；縱使正國會6席全部倒戈支持郭信良，郭信良也贏不了邱莉莉。所以正國會6席才會在最後關鍵時刻臨時減卡，不再倒戈。

蘇煥智認為，這次民進黨議長操盤手算是高招，問題是國民黨3位議員如果沒有利益，他們會倒戈嗎？這也是值得深思追究的課題。