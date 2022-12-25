日前網上流傳一份標明為大陸國家衛健委12月21日的會議記錄的文件，顯示從12月初以來的3周，大陸感染人數已暴增至2.48億，與中共官方正式公布的6.2萬例有天壤之別。數家外媒指出，這份會議記錄己獲得參加會議的人士確認為真，其中有基礎疾病的老年人重症患者急劇增長，多地醫療體系已幾近崩潰，工廠裡也因工人染疫過多而無法開工。

據《金融時報》等外媒透過與會人士證實社群網路上流傳的這份衛健委會議紀錄，該記錄指出，大陸國家疾控局副局長孫陽在會議上通報染疫人數，自12月1日至20日，全大陸累計感染2.48億人，感染率已達到17.56%；其中，僅12月20日當天就新增了約3700萬感染病例。

大陸放寬防疫措施後，各地疫情快速擴散，放寬兩2周後染疫人數已達2.48億人。江浙上海一帶疫情相比稍為緩和，圖為上海民眾仍為過節赴市集採購節日用品。（圖／

孫陽在會議上指出，目前估算累計感染率超過一半的省級行政區包括北京和四川，感染率在20%到50%間的則有天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅、河北。目前北京已經越過了疫情高峰期，而四川則仍然出於高峰期，「長三角、珠三角、西北、東北地區的疫情流行進展相對滯後。」

根據中國國家衛健委對外公開發布的正式疫情數字，12月初至今全國累計確診感染人數僅有6.2萬人，而且從12月中旬起，中共官方發布的正式疫情數字已不再包括無肺炎症狀的陽性感染者，各地也不再進行大規模核酸檢測，這使得感染統計上發生困難。

國家衛健委的會議紀要並沒有估算全國的新冠死亡數字。衛健委主任馬曉偉只是籠統地在會上表示，從疫情救治統計數據來看，因感染新冠病毒而導致的重症病例較少，僅佔重症病例的1.83%；真正危及患者生命的是基礎疾病重症合併新冠病毒陽性，佔重症病例的98.17%，這些患者更需要重點關注。重症救治形勢異常嚴峻，主要感染人群已經轉移到老年人，老年人基礎疾病多，重症病患者將快速增長，急診和住院需求將進一步增加。他還說，新冠肺炎死亡必須實事求是上報；不是新冠肺炎，而是其他疾病導致死亡的，也不能因為核酸陽性，就都報成新冠肺炎死亡。

另據《德國之聲》引述德國商會的預計，到了明年春天，中國社會就可望從疫情中恢復正常。德國商會華北及東北地區執行董事晏思(Jens Hildebrandt)表示，近期隨著中國放寬防疫管控，大陸疫情爆炸式增長，許多在華德企正面臨人手短缺的困境，同時物流行業的大規模病假也干擾了德企的供應鏈。