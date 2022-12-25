東海藝術街商圈管委會主委郭達鴻說，此次活動規畫、布置皆由商圈店家齊力，前後花了近1個月的時間，將科比意廣場打造出不一樣的聖誕氛圍。（潘虹恩攝）

台中市政府經發局25日於龍井區東海藝術街商圈科比意廣場舉辦「聖誕摸摸樂 東海藝術街歡樂聖誕活動」，在聖誕假期最後1天，東海藝術街商圈精心規畫耶誕市集，安排台中在地樂團揚樂道卡斯及年輕人組成的向心學樂團帶來精彩的演出，現場人潮滿滿，氣氛熱絡。

東海藝術街商圈管委會主委郭達鴻說，商圈每年活動主軸有春天的茶會、夏天的音樂會、秋天的萬聖節及冬天的聖誕節，此次聖誕節與台中購物節合作，舉辦消費滿額摸彩活動，盼能刺激消費者進店家消費，振興商圈經濟；東海藝術街商圈管委會也與市集攤商合作，累積消費達200元即可獲得1張摸彩券。

郭達鴻也補充，此次活動規畫、布置皆由商圈店家齊力，前後花了近1個月的時間，將科比意廣場打造出不一樣的聖誕氛圍，同時感謝台中市政府經濟發展局的協助與地方民代的支持，希望能在聖誕假期的最後1天與大家在科比意廣場，度過美好的聖誕節。

經發局指出，活動配合台中購物節天天抽與現場抽的活動，在聖誕節假期中，消費者來到商圈指定店家消費滿額，即可獲得1張摸彩券，就有機會將好禮帶回家，宛如聖誕老人降臨到商圈送禮物，與大家同樂。

東海藝術街科比意廣場25日下午1時起即有市集活動與樂團演出，民眾於市集消費滿額200元即可兌換1張摸彩券，有機會將聖誕老人帶來的好禮帶回家，歡迎大小朋友一起同樂，更多活動資訊可以至臉書粉絲專業「東海藝術街商圈Art Street」查詢。