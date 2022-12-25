印度女演員圖妮莎（Tunisha Sharma）是當地火紅的明星，IG擁有116.5萬粉絲，未料今（25日）驚傳逝世，得年20歲，引發譁然。她的母親證實女兒生前與男演員希贊（Sheezan Mohammed Khan）交往，痛訴這場悲劇跟男方脫不了關係，而希贊目前已被警方逮捕。

根據印度媒體《今日印度》（India Today）報導，圖妮莎正在拍攝主演的電視劇《阿里巴巴：喀布爾的故事》（Ali Baba: Dastaan-E-Kabul），昨（24日）卻被發現在該劇男主角希贊的化妝室失去生命的跡象，現場沒有留遺書。據悉，希贊回化妝室休息時，發現門被鎖住，無論怎麼敲門、打電話都沒反應，強行撬開門後，竟看到奄奄一息圖妮莎，緊急送往醫院仍回天乏術。

圖妮莎過世後，警方傳喚片場的演員與工作人員，該劇演員帕斯（Parth Zutshi）在警局外對媒體表示，他不方便多加評論，但有說圖妮莎沒有服用藥物的習慣。不過，曾與死者合作過的女演員西姆蘭·布達魯普（Simran Budharup），指圖妮莎有焦慮、抑鬱的問題，家庭生活也不幸福。

圖妮莎的母親也被警方傳喚，她聲稱女兒跟希贊正在交往，被男方教唆輕生，警方於是以教唆輕生罪逮捕希贊，並將此案往謀殺或輕生的方向進行調查。至於傳聞指出圖妮莎懷有身孕，由於調查和驗屍正在進行中，尚無法證實此事。

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