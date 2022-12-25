陸方日前禁我多項產品輸入，中廣董事長趙少康批「哪有像民進黨政府又要賺大陸一年1700億美金，又要天天罵大陸的？簡直是精神錯亂」，農委會主委陳吉仲則反擊說哪有像大陸這樣，簽署協定後又片面暫停農產品輸入的？所以要分散市場，美國已成為台灣外銷農產品第一名的國家。趙少康指出，輸日本的雖然增加近8千萬美元，但加上輸大陸減少與輸美國增加的差額，還是減少了將近3億美元，痛批陳吉仲算術不及格。

「陳吉仲要搞清楚，沒有人反對分散市場，新南向喊了6年，分散了多少市場？」趙少康今(25日)在臉書發文指出，110年1-11月，我外銷農產品到美國是855586000美元，到大陸是1025427000美元，111年同期到美國是859356000美元，增加了3770000美元，到大陸是632997000美元，減少了392430000美元，輸大陸減少的遠比輸美國增加的多了388660000美元，輸日本的雖然增加了79194000美元，還是減少了將近3億美元。

趙少康質疑，輸往美國的排名、比例增加但金額大幅減少，又有什麼意義？第一名不重要，多少錢才重要！陳吉仲的算數根本不及格。而且如果銷往美國、大陸金額都增加，對農漁民不是更好？

他向蔡政府喊話，農產品輸出大陸的絕對金額占比不大，台灣外銷去年賺了大陸1700億美金，今年也差不多，民進黨政府有種就不要賺這個錢，不是更能彰顯「抗中保台」的氣魄？且陳吉仲批評ECFA的早收清單長期對台灣不好，那就快刀斬亂麻，長痛不如短痛，台灣主動停掉算了！

趙少康直批，民進黨口水多過茶，大話說盡，執政六年半，FTA、BTA、CPTPP、新南向，哪一項是成功的？