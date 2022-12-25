新科嘉義市議長陳姿妏，其夫婿林承勳也曾擔任嘉義市議長，夫妻陸續當選議長，是台灣民主自治發展的罕例，市長黃敏惠今天也特地到議會道賀，給予祝福，黃敏惠表示，恭喜陳議長當選，希望未來一起為嘉義市努力。

陳姿妏受訪時說，當選議長代表要承擔更重大的責任，未來會更用心努力擔當好議長職務，不管有沒有支持她，未來4年都希望議員同仁能同心一起為市政打拚。

陳姿妏眼眶泛淚地說，先生林承勳在政治路上走得非常辛苦，她則是順其自然，當選議長，算是「圓了先生的心願」，未來就是「一人當選、兩人服務」，為市民服務。