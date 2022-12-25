民進黨在這次九合一地方選舉慘敗，總統蔡英文辭去黨主席，副總統賴清德宣布競選下一任主席。學者施正鋒分析，蔡英文表面上小鳥依人，纏鬥起來「活像蜜獾」拼命三郎；事必躬親、遇事不決，卻有緊咬不放的個性，儼然民選皇帝，扁馬自愧不如！

施正鋒今（25）日在臉書分析蔡英文人格特質，認為陳水扁聰明絕頂，問題是把總統當立委作；馬英九則規規矩矩，比較像是衛生股長；而蔡英文表面上小鳥依人，纏鬥活像蜜獾拼命三郎。

施正鋒指出，最令人嘆為觀止的是競選總統連任時的黨內初選，蔡英文一面比賽、一面修改遊戲規則。這次九合一地方選舉，蔡英文以防止跛腳為由沒收縣市首長初選，在民主國家難以想像。

施正鋒說，最糟糕的是，六年多來行政權獨大，立法院自我矮化為立法局，凡事請示層峰，沒有起碼的制衡，儼然民選皇帝。

學者施正鋒。（資料照片）

施正鋒直言，蔡英文鳩佔鵲巢、掛羊頭賣狗肉，宛如福壽螺，果真有皇帝命，竟然得以草船借箭登九五之尊。

施正鋒感嘆，問題在於民進黨內已無諤諤之士，眾人在阿扁任內嚐到權力滋味；蔡英文事必躬親、遇事不決，卻又有蜜獾緊咬不放的個性，扁馬自愧不如。