近日女星小甜甜（張可昀）被爆疑似因為在宋逸民自製的福音戲劇《幸福宅一起》記者會，談論好姊妹愷樂近況，被認為是模糊焦點遭宋逸民大罵，因此被換角並退出教會，宋逸民則發聲明反擊沒有換角，並透露小甜甜的私生活有極大狀況，只能忍痛暫停她在教會上的服事，而與小甜甜關係很好的資深媒體人王瑞玲則站出來，稱「他們是要靠你的知名度，打出他自己國度事業的知名度和演藝事業！」

資深記者王瑞玲是小甜甜的好友，也是小甜甜女兒的乾媽，她直呼：「會勇敢站出來保護你們，也會保護和你我一樣有過經歷的弟兄姐妹們，不要再讓國度事業的他們來操控媒體和我們，把渴望神的人，亂帶方向」，並透露自己經歷過，所以出來說實話，直批宋逸民會因為教友「不聽話」、「說真話」、「不遵守他們的遊戲規則」、「跟他理念不合的人走得太近」而趕走教友。

王瑞玲認為藝起發光教會「因為這裡不是真的教會，所以也不是真的打從心裡會去愛你，他們是要靠你的知名度，打出他自己國度事業的知名度和演藝事業！」她透露在這個教會會規定發文時間、內容，還得Tag該教會，不然文章會被強制下架，且沒有知名度是不能隨便進入教會，素人想進必須親友有知名度，如果都沒有，「那是因為你有被使喚、隨時可以被召喚為他們全家人服務，又沒有怨言的人，才進得來那就是因為可以隨時被召喚為全家服務」。

王瑞玲提到曾經被牧師夫妻用電話或當面大罵，連小孩也被無預警退群組，只因為被他們討厭，做媽媽的也要被迫自動離開並退出群組，但教會對外都是說「別人的私生活有很大狀況」，且不允許教友和離開教會的家人連絡，否則也會被趕出去。藝起發光教會先前曾發布聲明強調罵小甜甜的事情是子虛烏有，對每位藝人都是用心陪伴。