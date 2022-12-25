深耕在地40年、投身公益不遺餘力的中陽集團，25日攜手國際同濟會大台中會、3鼎紅餐飲集團，邀台中五所國小的優秀清寒學童到異想新樂園免費遊玩，讓孩子們度過一個歡樂的耶誕節。

已邁入第16屆的「同濟會傳書香 一日父母清寒優秀學童購書」活動，迄今已幫助上千位優秀的國小學生。這次邀請台中市新平、頭汴、光隆、九德及旭光等五所國小、共250名師生至異想新樂園，除讓學生感受學習的多樣與豐富性外，同時兼具知識性探索及動態性的體驗。

「我們期待透過民間企業力量，以實際行動貫徹企業社會責任」。中陽集團商業不動產事業體總經理葉家揚表示，有感於弱勢學生能接觸到的戶外學習場域較少，此次結合集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，讓參與活動的學童能透過樂園的歡樂氣氛，在遊戲中不斷拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，給予更多向前的力量。

大台中會指出，「一日父母」的發想，是希望活動當天讓學童的父母稍微有喘息的時間，由來自社會上善心人士陪同購書、遊玩、用餐，但會員人數不多、經費有限，需往外尋求援助，會友們獲知都會慷慨解囊贊助，或提供物品與人力相挺，感謝3鼎紅餐飲集團加碼贈票，相信樂園之旅能讓每位學童擁有愉快回憶。

3鼎紅餐飲集團董事長洪丞現說，弱勢家庭與特殊狀況的孩子需要各界的支援與照顧，孩子成長過程中需要的不只是物質與環境上的改變，連帶精神與心靈也需要被照護，希望藉此拋磚引玉，讓愛心照亮每個角落、社會更祥和美好。