有醫生詩人之稱的曾貴海獲得厄瓜多惠夜基國際詩歌獎榮耀，高雄市長陳其邁致詞時說，高雄應該舉辦國際詩歌節，綽綽有餘。陳其邁還透露，曾醫師對他的影響很大，包括在年輕時對他的指導與在選市長時的指引等。

高雄市政府為恭賀曾貴海獲得厄瓜多惠夜基國際詩歌獎榮耀，25日在承億酒店舉辦文學評析、詩歌吟唱與朗讀形式的獲獎分享會。曾貴海是首位亞洲詩人獲得厄瓜多惠夜基國際詩歌節的國際詩歌獎榮耀

會中由曾貴海的太太黃翠茂聲樂家朗誦《青春少年時》詩作，與會者專心聆聽。陳其邁致詞時回應，他是在青春少年時被曾醫師拐去的，誤入歧途。陳還自嘲選舉時有一些政治攻防，其實大家不太知道他的背景，他很年輕，但資歷很深。

陳其邁說，曾醫師鐵門拉下來，去另一棟黃昏診所。他則是鐵門拉下來，成立醫界聯盟、保護高屏溪的綠色聯盟，都是早期的反對運動與環保運動。陳其邁表示，在他人生困頓時，曾醫師給予他很多指導，包含選市長與一些事情的做法等，得先問過曾醫師。

陳其邁還與曾貴海朗誦《明日新城》，陳其邁說，這首詩上次朗誦是在2005年的國際詩歌節，他跟高雄市副市長史哲談過籌備高雄的國際詩歌節。他覺得台灣人比較閉俗、沒自信，其實台灣的文學文化、建築都是世界級的了，民眾應該對台灣更有自信。

陳其邁認為，這是一個國家形成過程的重要因素，民眾對台灣的文學、詩以及各種事項要感到驕傲，包含科技與文化的軟實力等，要抬頭挺胸，為身為台灣人與台灣文化感到驕傲，高雄舉辦國際詩歌節綽綽有餘。

陳其邁也感謝曾貴海給台灣民眾、後輩帶來自信，讓大家可以一起編織台灣人的勇敢夢想。陳其邁相信，未來還會有很多人會受到曾貴海的影響，不管是文學或台灣社會改革，他代表高雄市民向曾醫師致敬，曾醫師讓高雄感到驕傲。

曾貴海方面，他希望下次自己可以坐在台下，看其他人拿獎。他感謝太太的成全，沒有太太，他什麼事情都做不成。