共軍東部戰區今日於台灣週邊進行演訓，並於微博展示「眺望中央山脈」照片。（圖／取自東部戰區微博）

共軍東部戰區今日於台灣週邊進行演訓，並於微博展示「作戰艦艇向目標海域高速機動」之照片。（圖／取自東部戰區微博）

美國總統拜登剛簽署完《2023財政年度國防授權法案》，納入友台條文。繼大陸四個部委昨日發聲回應，共軍東部戰區也宣布，今日於台灣週邊進行諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，並展示一張「空中眺望台島中央山脈」照片。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，12月25日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。施毅稱，「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

共軍東部戰區的微博還展示三張演訓照片，包括轟炸機接令升空、作戰艦艇向目標海域高速機動，以及「空中眺望台島中央山脈」。

大陸昨日四個部委已發聲回應。中國外交部發言人24日強調，台灣是中國的台灣，中國內政不容任何外來干涉；大陸國台辦發言人朱鳳蓮斥美方為台獨勢力遞刀送槍炮，把台海推向戰爭邊緣；中國國防部發言人譚克非回應，中國人民解放軍將一如既往嚴陣以待，堅決捍衛祖國統一和領土完整。