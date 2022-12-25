康康（左）現身演唱，讓大家相當驚喜。（經紀人提供）

跨界挑戰直播帶貨的鯰魚哥（林建予），深受直播集團李老闆喜愛，力邀他成為旗下成員，鯰魚哥日前正式首播，與哈娜小姐姐聯播，販售超夯洗浴商品的他，在直播現場臨時被要求「當場脫衣洗澡」，嚇得他苦苦哀求，更祭出沒帶換洗衣物的悲情牌，才逃過要三點全露的18禁場面，心有餘悸的他也直呼：「現在直播帶貨實在太不容易了！」

經紀人向本報透露，一直以來花媽和Miya都給鯰魚哥很多幫助，常私下傳授直播技巧給他，所以鯰魚哥特意在Miya生日當天，為她帶來小小驚喜，鯰魚哥先故意表示當天無法參加生日直播，讓Miya相當失落；但實際上，鯰魚哥下午就到直播現場，身材高大的他在數個小時裡都彎曲身體躲匿，就為了給Miya一個驚喜，果然，在他端著蛋糕出現時，Miya全臉都是不敢置信的開心笑容。

驚喜不只如此，李老闆和花媽加碼重磅驚喜，邀請康康（康晋榮）親臨現場，並演唱經典歌曲〈快樂鳥日子〉獻上祝福，也被矇在鼓裡的鯰魚哥，在看到康康時也露出驚訝表情，無法相信；源源不絕的驚喜，也替當天直播留下美好回憶。