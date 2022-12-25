仁武近來躍升為高雄房市重鎮之一，三發地產也在今年進軍仁武，推出780戶的造鎮大案「首席大院」，三發地產攜手知名文創品牌「LARUE文創設計」，利用24日和25日聖誕假期，連續舉辦為期2天的「首席聖誕派對」，除了現場大約55家特色餐點、文創攤位，也找來人氣樂團「宇宙人」與金曲獎入圍知名獨立樂團「Vast&Hazy」助陣，吸引萬人湧入參加聖誕派對。

三發表示，連續在24日和25日舉行2天的大型聖誕活動，搭配三發集團旗下金革音樂、三發教育基金會、以及指導單位高市府觀光局協助，2日累計來人高達1萬人次。

負責「首席大院」銷售的海悅集團銷售副理何孟勳表示，高雄仁武區這幾年的房市發展，十分熱絡，已成高雄房市重鎮之一，仁武的幾個指標重劃區，居住人口快速提升，其中，澄德重劃區屬於仁武唯一商業區，也是行政區，將是未來房市發展軸心。

三發地產在高雄仁武推出的「首席大院」，基地面積達3,711坪，規劃戶數達780戶，主攻2房和3房產品，主力坪數介於23到42坪，總銷百億元，每坪開價在35萬元至40萬元之間，今年7月底進場銷售至今，成交約120戶，實登揭露每坪成交區間落在27.4萬元到31.2萬元。