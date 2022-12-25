九合一選舉綠營慘敗，黨內外檢討聲音不斷，副總統賴清德參選民進黨主席，近日勤跑基層傾聽民意，昨(24日)在高雄更喊出「和平保台」，似乎要與蔡英文抗中保台作切割。對此，國民黨立委賴士葆呼籲，請賴清德明白宣佈督促蔡政府，全面開放小三通與大三通，來落實和平保台的第一步，否則一切只是空談、騙選票而已！網友也直批「他一再宣稱他是一個實實在在的台獨工作者，要如何化解改善與中國大陸的關係！」

賴清德24日南下高雄舉辦「向黨員報告」政見發表會。賴清德強調，若當上黨主席，會全力支持蔡英文總統領導施政，且要擦亮「綠色執政、品質保證」的民進黨招牌。賴還說，這次選舉失敗讓民進黨有改善的機會，呼籲要「打斷手骨顛倒勇」，未來擔任黨主席絕對一一面對不逃避。

對「抗中保台」，賴清德表示，社會有很大的檢討。民主陣營應該要反對威權主義，但台灣應該要「和平保台」，因為台灣是熱愛和平的國家，若沒有任何一個威權的國家來侵略併吞台灣，我們很希望大家能夠和平相處。

「賴清德說要和平保台，似乎要與蔡英文抗中保台作切割？」賴士葆今(25日)在臉書發文強調，但賴並沒有講出具體作法，請賴清德明白宣佈，督促蔡政府全面開放小三通與大三通，來落實「和平保台」的第一步，「否則一切只是空談、騙選票而已！」

網友表示「因抗中保台無效了，改喊和平保台試看看」、「認同，當年蔡的維持現狀，也是騙選票」、「他的話可信度有多少！他一再的宣稱他是一個實實在在的台獨工作者，要如何化解改善與中國大陸的關係！」、「騙到手就不會在乎聲音別再傻了⋯」、「就是要騙而已」。