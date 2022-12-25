擔任世界盃冠軍賽執法工作的光頭主裁判馬辛尼亞克（Szymon Marciniak），遭到法國球迷強烈抨擊，認為梅西（Lionel Messi）在延長賽的進球有違規情形，不過馬辛尼亞克在決賽的執法仍被大多數人所讚揚，尤其識破小圖拉姆（Marcus Thuram）的假摔動作，被該場VAR裁判Tomasz Kwiatkowski大讚是兼具「勇氣及困難」的一次判罰。

冠軍賽下半場第87分鐘，小圖拉姆盤球殺入禁區，E.費南德茲（Enzo Fernández）試圖斷球雖然沒有成功，不過也及時踩住剎車做出收腳動作，反而是自己將球碰出界的小圖拉姆，想要博取12碼罰球機會，在沒有接觸的情況下倒地，為了再演得逼真一些，小圖拉姆的腳還主動勾了E.費南德茲的小腿，但依然沒能逃過馬辛尼亞克的火眼金睛，立刻掏出一張黃牌警告小圖拉姆，不要再做出假摔的動作。

如果法國獲判12碼罰球，對於剛遭到追平的阿根廷來說，氣勢將會下滑到谷底，Kwiatkowski表示做出該判決是需要強大的勇氣，也是整個比賽中最艱困的判罰，「當馬辛尼亞克給出假摔的判決時，我說他必須先暫停比賽，並讓我們重新檢視畫面。」

「幸運的是，我從第一次檢視中就知道他是對的，第二次檢視則是為了證實這點，雖然我們很快做出分析，但是從VAR的角度來看，這也是不容易的判決。」馬辛尼亞克在冠軍賽發出了8張黃牌以及吹罰45次犯規，最終阿根廷靠著PK大戰贏得大力神盃，Kwiatkowski繼續說道，「這場比賽有6顆進球，在關鍵的時刻出現了一些爭議，3顆12碼罰球、2個可能被紅牌罰下的情況及小圖拉姆的假摔行為，全部都在馬辛尼亞克的掌控範圍內，讓在幕後提供幫助的我相當輕鬆，這全都要歸功於馬辛尼亞克傑出的執法。」