第4屆台中市議會議員宣誓就職典禮25日舉辦，各議員皆親自到場，23日晚間傳出二度確診的民進黨籍議員張家銨也配合議會的防疫相關措施，親自到場進行實體宣誓及投票，在規畫的隔離場所內參與典禮，更特別全程以閩南語發表宣誓誓詞。

張家銨表示，參與就職典禮意義重大，除了履行議員投議長票的權利、正式在議會宣誓對選民的承諾意義，更是面對疫情，人民生活要逐漸邁入正常化的象徵。

張家銨說，她在得知確診當下深怕無法親自到場進行宣誓，查找相關規定得知，內政部已有專案方式同意確診議員當選人在符合規定的情況下到場宣誓及投票。經團隊和議會人員溝通後，確定所有隔離防疫的配套都已落實的情況下，決定親自參與典禮。

張家銨說，現在的社會鼓勵多元語言的使用，使用閩南語的比例在整體上仍是逐漸下降，這次的宣誓她特別以閩南語作為宣誓的語言，希望藉此表達不管是族語、母語，任何語言的使用都應該被尊重，也讓不同的語言融入我們的生活。

張家銨也說，儘管她今早快篩已是「一條線」呈陰性，仍會遵守議會的防疫規定；很感謝議長副議長投票的過程中，議會工作人員及負責監票的議員鄭功進，「全副武裝」穿著全套防護服協助處理她的選票，讓整場宣誓及正副議長投票能順利進行。