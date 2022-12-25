安溥特別盛裝、認真地唱歌，帶來改編過的曲目、不一樣的氛圍。（陳俊吉攝）

安溥上了半年歌唱課，這次開唱嗓音清亮但更加厚實。（陳俊吉攝）

安溥小巨蛋演唱會創下好碑，將於明年3月4日移師高雄巨蛋。（陳俊吉攝）

安溥「to ebb 2022潮水箴言」演唱會今（25日）在台北小巨蛋舉辦第2場，唱完〈信任的樣子〉，安溥直言，雖然票房首場完售，第2場卻沒有滿座，「我人生唯一沒有賣完的演出只有兩場，兩場都是『潮水箴言』，40歲的我臉皮很厚了，我就覺得這是演唱會的命，拖累到我，應該不是我的關係。」她也在尾聲講感謝名單時感性落淚。

安溥一連兩天演出狀態極佳，也樂觀看待票房，她笑說一場賣完、一場沒有滿，她是開心的，就像她性格的正反兩面，「有一部分的我大家覺得能自給自足，很安定、很圓滿；另一部分就像是我自己追求的創作人生，專心地活在當下。」她豁達表示，40歲當歌手的福報就是你還有所追求，而不是要去維持什麼。

她特別盛裝、認真地唱歌，帶來改編過的曲目、不一樣的氛圍，祝福大家「希望有那麼一刻這個氛圍能包裹著你，讓你不管幾歲，處在什麼處境中，永遠那麼喜歡為自己聽音樂。」

「潮水箴言」反映安溥十年人生，她今年初宣布恢單，今晚在介紹〈藍天白雲〉、〈島嶼雲煙〉前，一度哽咽，她說這些歌今年重新教會她一件事情，「就是活到現在我真心覺得有苦難是很好的事情，因為沒有苦難，我們其實無法離開很稚嫩的對這個世界的了解，然後開始自己的旅程、參與別人的旅程，於是我們就沒有機會來到這個世界或這個地球上狠狠地走一遭。」

安溥在台上的演出不僅真心誠意，嗓音清亮也更加厚實，原來她持續上了半年歌唱課，吳秀珠老師經常幫她按摩喉嚨附近的肌肉，她也依照叮囑在開嗓前先睡40分鐘養精蓄銳。不過她對台下歌迷幽默說：「我最常騙錢的話術就是我覺得我這次唱的，尤其是今天沒有昨天好，但一定也因為這樣不會比明天好，所以歡迎大家下次再來。」

連續兩天的演出，安溥的媽媽、哥哥和妹妹接連到場為她打氣，吳青峰、張鈞甯、炎亞綸、涂善存等星友也到場力挺。

「潮水箴言」沒有華服、舞群、爆破、特技，而是一場在歌與歌、段落與段落之間，安溥用文字、詩歌、音樂、影像來回應時代的演唱會。演唱會明年3月4日移師高雄巨蛋，售票訊息請洽「聯成娛樂」FB和官網。