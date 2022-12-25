英國的平安夜不平安，當地時間星期六23點50分左右，利物浦附近的沃勒西(Wallasey)發生酒吧槍擊案，造成1死3傷，警方正在追捕槍手。

BBC報導，警方表示，，槍手跑進酒吧裡連續開槍，然後在酒客還未級反應時就乘連逃跑，造成1名女子死亡，另外3名男子因中槍受傷，正在醫院接受治療。警方補充說，還有其他一些人受傷，屬槍擊的後續傷害。沃勒西與利物浦僅隔梅西河，距離相當的近，當地人口約5萬人。

APPEAL | We are appealing for information following the tragic death of a woman in #Wallasey Village last night (Sat 24 December) A murder investigation is underway. Were you there and did you see anything? DM @MerPolCC or @CrimestoppersUK if you can help https://t.co/U745hmTkYo pic.twitter.com/yYKfYsFLK8 — Merseyside Police (@MerseyPolice) December 25, 2022

目前僅知槍手乘坐的是一輛黑色賓士汽車，顯見是預謀犯罪，警方正在呼籲目擊者提供更多消息。