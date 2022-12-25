Lulu（右一）今天擔任蕭煌奇演唱會表演嘉賓，混在觀眾席掀高潮。（宜辰整合行銷提供）

金曲歌王蕭煌奇今（25日）聖誕節下午舉辦第2場「朋友你現在好嗎？」20周年演唱會，他一時興起徵求台下女性粉絲合唱，沒想到第一排突然有人自告奮勇，居然是新科金鐘主持人Lulu（黃路梓茵），讓歌迷們又驚又喜，掀起一波高潮。

Lulu一身黑色洋裝、頭頂大紅蝴蝶結的誇張造型亮相，笑稱結束舞台劇搭捷運趕來演唱會，讓蕭煌奇驚呼：「妳穿這樣搭捷運。」她立刻自嘲是「移動的新北耶誕城」，2人合唱完〈查某囡仔〉，沒想到Lulu突然失控唱不停，最後被蕭煌奇拖下去，逗趣互動，引起笑聲連連。

在獻唱給家人的〈阿母的情歌〉、〈阿公的舊皮衫〉、〈阿爸的虱目魚〉等一連串歌曲前，蕭煌奇和台下的媽媽打招呼，還爆料媽媽這2天花了2千元燙頭髮，表示從出道至今的演出或演唱會，家人幾乎都到場支持，他也憶起高中快要失明時，阿公騎摩托車載著他去看醫生，哽咽說：「所有的人都放棄我，他沒有放棄我。」唱到〈阿嬤的話〉時，更淚崩訴向已故阿嬤說：「阿嬤，我好想妳。」讓全場歌迷動容。

蕭煌奇演唱會2場6200張門票賣到一張也不剩，今天暖心陪粉絲度過聖誕節，開心說：「昨晚第1場唱完，看到粉絲暌違3年的熱情和喜悅，讓我昨晚回到家，就像期待聖誕老公公禮物的小孩子，早早就上床睡覺，一夜好眠。」

蕭煌奇也特別在演唱會緬懷3位對台灣歌壇貢獻很大、甚至影響亞洲樂壇、令人懷念的已逝國寶歌手，演唱洪一峰〈思慕的人〉、鳳飛飛〈心肝寶貝〉和文夏〈黃昏的故鄉〉，而「寶島歌王」文夏的遺孀文香坐在台下觀賞，感動之情滿溢，全場也響起如雷致敬掌聲。而品冠、戴愛玲、卓義峰、朱海君、李吳兄弟、新人吉巴奈等藝人好友也特地到場力挺好友。