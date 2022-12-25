美式賣場好市多除了東西物美價廉外，也時常提供一些市面上不常見的產品，因此吸引不少粉絲成為忠實顧客。一位網友表示，某款鰹魚醬油「日常料理好用」，煎煮炒炸都方便。沒想到竟釣出許多忠實粉絲，甚至有人坦言「家裡永遠保持在2瓶庫存」。不過也有內行人警告，該款醬油不能在常溫下保存，否則可能會發酵壞掉。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「推薦這款鰹魚醬油」，表示除了用於日常料理提味增鮮以外，該醬油也很適合拿來製作溏心蛋，「不需再額外加調味料，泡一天就可以吃了～」。

一名女網友分享一款鰹魚醬油，直呼是家庭廚房必備。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這醬油是我的最愛」、「家裡永遠保持在2瓶庫存」、「煎魚、煮肉⋯⋯這除了可以直接替代醬油以外，煮湯或火鍋也可以當湯底」、「我也是用這瓶…做蒸蛋、炊飯、溏心蛋、壽喜燒、醃肉，只要看到都會囤」、「這瓶真的回購N次～煮湯、炒菜、拌菜、炊飯都好用」。

另外還有內行網友提醒，「注意，這罐醬油不能放常溫，曾經放到發酵過」、「開封的醬油需要冷藏保存」。