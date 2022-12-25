近日網上流傳1段嫖客偷拍買春過程的影片，其影片內容引起網友罵翻「沒人性啊」、「這個真的過分了」；這段影片據悉是大陸山東省青島市，有名女子帶著年幼的孩子去「上班」，沒想到女子和嫖客在「床上運動」時，孩子不斷地跑來「找媽媽」，嫖客竟然沒停下來的意思，持續衝撞；對此，還有網友也痛罵「孩子這麼大了，已經有記憶了」。

從嫖客躺在床上拍下的影片中可見，昏暗的房間內，黑絲女子穿著清涼，但是一旁可見有名穿著藍色羽絨衣的孩子，當女子開始在床上「工作」時，原本在一旁玩耍的孩子，跑到女子身旁「找媽媽」，女子僅能邊嬌喘不斷推開孩子，安撫示意孩子去旁邊玩，而嫖客似乎沒有停下來的意思，仍持續不斷的衝撞。

影片流出後，引起網友大罵「世風日下啊」、「真他X的沒人性，帶孩子出來賣」、「無恥」、「要命了」、「太心酸了、「孩子這麼大了，已經有記憶了」、「這個真的過分了」、「沒人性啊」、「這必定是這個孩子最難忘的回憶」、「這...無話可說了」。

據悉，原PO表示，這名媽媽發現客人在偷拍時，有趕快制止，但還是有部分片段被保存起來，且流出到網路上；原PO還提到雖然不知道這名媽媽味什麼會帶小孩一起，但是若不是生活逼迫，也不會出此下策，原PO最後也提到，現在雖然小孩不懂事，但這些畫面會記一在腦海裡，恐怕成為一輩子的陰影。