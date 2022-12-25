九合一選舉綠營慘敗，民進黨內檢討似打不到問題核心，綠委何欣純日前忍不住開砲質疑：「我們的檢討到底是什麼？」而財信傳媒董事長謝金河近日更發文示警「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權！」何欣純也強調，從紓困說到振興要讓人有感，「經濟成果，全民共享」是重點。

「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權！」謝金河23日在臉書發文，說他見到一位企業界重量級人士，對方很感慨地說他看到財政部長說，今年稅收超徵4500億元，不考慮還財於民，還說這樣的黨選舉大敗是必然的事。更說小英總統如果沒有趕快醒來，並且讓自己變成大老，不要當老大，民進黨必輸掉2024的江山。

謝金河表示，這些年台灣的經濟數據非常好，那是台灣半導體產業創造出來的美好，但底層社會是苦的，疫情擴散的三年，地方資源更匱乏，但政府在防疫的紓困措施卻不太給力，於是，經濟數據亮麗無比，台灣的總體經濟表現經常是四小龍之冠，但底層庶民卻找不到工作機會，尤其疫情受害產業眾多，於是中央施政數據表現良好，但民眾卻無感，而這個代溝愈來愈大，執政者卻不知。

謝金河指出，今年前11個月，財政部稅收3.0797兆元，已經超徵逾4000億元，這個超徵只有3項是正成長，一個是綜合所得稅課得6200億元，成長24.3％，最大宗的是營利事業所得稅，共課得1.0138兆元，成長46.9％，另一個是營業稅5237億元，成長8.4％，今年股市不好，証交稅收入1614億，少了36.4％。可見稅收的超徵完全來自企業，今年前三季上市櫃公司每季獲利都超過1兆元，這是非常好的成績。

謝金河強調，有了龐大稅入，如果政府愛民如子，應該學川普，拜登，直接把支票寄到每個人手上。但政府的紓困措施卻經常論斤秤兩，不夠大器，這也是仇恨值增加的原因之一。政府如果懂得把取自大企業的錢，慷慨分享給底層民眾，相信這個結果會大大不同。

「經濟成果，全民共享。重點是後面那一句！」何欣純24日在臉書發文提到，選後的檢討便當會，她跟蔡英文總統提到的，就是民生經濟問題。這兩天她收到最多人轉PO給她看的就是謝金河這篇文章，何欣純直言：之前就一直說要讓人有感，從紓困說到振興說到現在。再說一次，全民共享，才是重點！