改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的正妹電玩直播主「Molly翎熹」，這次在嘉義市東區選舉以2813票順利當選議員，成為本次選戰的最大黑馬。她今（25）日赴市議會報到，並且霸氣以「Jojo立」的姿勢留影紀念。網友開玩笑稱，「希望質詢的時候首長可以完整的唸出你名字」！
「Molly翎熹」日前把姓名改成長達16個字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，不但製造話題討論，最後也讓她成功進入市議會。
「Molly翎熹」表示，當選後有不少人稱呼她為「田議員」，讓她無奈表示：「想告訴大家，其實我真的姓顏。」
「Molly翎熹」今（25）日赴市議會報到，並且在議場與自己桌上的名牌合照，全名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節Molly」，並且霸氣以「Jojo立」的姿勢留影紀念。
「Jojo立」由來於日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》，漫畫中的人物常常擺出「魔性姿勢」，讓粉絲競相模仿。
網友開玩笑稱，「希望質詢的時候首長可以完整的唸出你名字」！
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