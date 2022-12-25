新竹市長高虹安今（25）日宣誓就職。對此，前市長林智堅也在睽違整整一個月後，於臉書發文，除恭喜與祝福高虹安，林也呼籲，新市府團隊要善待每個同仁，讓市政建設回歸正軌，同時也強調「無辜的市府同仁，被選舉過程中許多的惡意中傷和影射波及到，但他堅信市府團隊的德行與操守，也希望過去選舉語言的指涉能到此為止」，對此就有網友狂酸這番言論，直呼「翻譯：請高虹安放過我」，引發討論。

林智堅今在臉書發文表示，今天是高虹安就職的日子，首先要恭喜高，並祝福她的市府團隊能順利步上軌道，不辜負市民所託。林智堅提醒，新竹市幾項重要的建設，如竹科X計畫、新竹輕軌，及活絡舊城區、串聯前後站的「大車站計畫」等，目前都已在中央經費的挹注下持續進行中，他希望高虹安能審慎評估推動，以城市發展和新竹人的福祉為最大公約數。

林智堅提到，過去選舉期間，自己最常提到的一句話是「紛擾會過去、建設會留下」，而令他最不捨的，是無辜的市府同仁，被選舉過程中許多的惡意中傷和影射波及到，但他堅信市府團隊的德行與操守，也希望過去選舉語言的指涉能到此為止。林智堅說明，在他過去擔任市長的8年中，預算規劃皆依法編列、工程發包也都依採購法程序進行，施工期間更按照中央法規成立工程查核小組，同時，在重大工程會議中引進政風監察的制度。

而PTT上就有網友卻認為「正常被抹黑的人應該說盡量查，本人克盡職守絕無不法情事啊，屁股不乾淨的才會說到此為止吧」，許多鄉民也認同「塔綠班哭笑不得，當初力挺小智全黨潰敗現在不知該痛罵還是寬容」、「希望安安能送小智上路」、「翻譯：不要挖大密寶了，好嗎？」、「高虹安一定要徹底清查」、「翻譯：請高虹安放過我」、「以為這樣就不查密寶嗎？請副市長立刻啟動調查」、「翻譯：虹安拜託放過我，拜託啦」。