阿樂（林妤臻）因甜美外型在電競實況圈小有名氣被封為「電競女神」，後來漸漸在電視圈亮相，努力又真性情的形象獲得許多觀眾喜愛，參加第一季《全明星運動會》因亮眼表現人氣不斷飆升。阿樂平時穿著保守可愛，有次深V泳裝造成轟動，獲得「隱乳女神」的稱號，近日正逢聖誕節，阿樂換上性感裝扮，辣到網友都暈了。

阿樂今（25）日在社群平台曬出聖誕照：「豬（祝）大家，聖誕節快樂」，她坐在聖誕樹前，身上穿著珊瑚粉的肚兜和動物造型的小褲，小褲勉強遮住她的三角部位，修長美腿和小蠻腰全被網友看光，肚兜緊緊包圍傲人上圍，火辣曲線讓網友看到血脈賁張。

照片才上傳1小時就有1.3萬人按讚，許多網友紛紛大讚：「太辣了吧」、「想撲倒」、「我沒了」、「這曲線~超過100分」、「突然覺得誠意十足」、「需要救護車」、「天啊直接噴鼻血」、「暈了暈了，阿樂的辣度直接讓人倒地」、「那個神秘的三角洲是怎樣，也太正了吧」、「這看起來太可口了」、「這貓是可以帶回去的嗎？」、「這是免費能看的嗎」、「這.....這.....著火了」。

在平安夜凌晨，阿樂發出買了酒回家，卻沒有開瓶器的限時動態，開諧音梗玩笑直呼：「真希望我是孔雀，就可以開屏（瓶）了」，她找來一根釘子想嘗試簡易開瓶，沒想到紅酒最後噴到腿上都是，阿樂也呼籲，「事前要準備齊全、不要被煙霧警報嚇到」。