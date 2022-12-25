國民黨花蓮縣議長張峻連任後，立刻宣布將退出國民黨，他痛批，自己是一個盡忠職守、愛國、愛黨的黨員，卻受到縣黨部霸凌，動不動就排黑，弄到他好像是全國最黑的議長，並感嘆「天公疼好人」，讓他知道堅持正義是對的選擇。但國民黨花蓮縣黨部則發聲明表示，國民黨可以輸掉議長，但是不會輸掉黨格，也不會輸掉對「排黑條款」的堅定立場，全黨上下當然必須一體適用，中央和地方黨部只能照章辦事，任何個別違反黨紀的黨員，無一例外。

縣黨部嚴正表示，影響張峻議長被國民黨提名的根本原因在於他自己的一審被刑，但張峻卻始終將「司法」和「黨紀」刻意扭曲、抹黑為政治鬥爭，甚至一而再、再而三，企圖藉攻擊黨部來轉移焦點。

國民黨縣黨部做出5點聲明表示，張峻說自己是「忠貞不二」，但諷刺的是，自己民眾黨議員搭檔參選，並投票給民眾黨的副議長參選人，民進黨花蓮縣議會黨團在議長選舉時竟然一致投票擁護「自稱忠貞的國民黨員」，公然反抗黨中央排黑開除黨籍規定，民進黨為什麼全部三席議員都投票給口口聲聲自稱是「忠貞」國民黨員?另一方面又讓民進黨花蓮縣議會黨團全部三席議員一致違抗中央「排黑條款」投票支持他，最後他再發出退黨聲明，回馬槍倒打黨中央和地方黨部。

縣黨部強調，國民黨可以輸掉議長，但是不會輸掉黨格，也不會輸掉對「排黑條款」的堅定立場，議長選舉，在政黨的照妖鏡之下，赤裸裸的顯露「黑、綠、白」爾虞我詐的機關算盡，證明民進黨中央所決議「不支持排黑」，根本是欺騙社會大眾的謊言。

縣黨部表示，國民黨痛定思痛，將遵照中央指示，對跑票的六位國民黨籍議員進行黨紀處分，做出懲處。民進黨選前決議凡是投給受排黑條款規範的候選人，一律開除黨籍處分，但民進黨籍三席議員將票投給受排黑條款限制的議長候選人，民進黨啟不是自毀立場？

另外針對張峻一再表示黨部打壓、霸凌。縣黨部嚴正駁斥這完全是模糊焦點，子虛烏有。國民黨黨章規定不容許任何人、任何理由違背，司法既然判決張峻一審有罪，國民黨黨章也是經全國黨代表大會制定通過，全黨上下當然必須一體適用，中央和地方黨部只能照章辦事，任何個別違反黨紀的黨員，無一例外。