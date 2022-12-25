雖然寒流逐漸減弱，不過明（26）日清晨仍受輻射冷卻影響，天氣非常寒冷，各地都有局部10度以下低溫，中南部近山區有6度以下低溫。氣象局提醒，周四至下周日（29日至1日）北台灣整天較涼、在15度左右，其他地方早晚也涼，中南部輻射冷卻明顯。

氣象局分析明天降水分布。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天迎風面水氣稍增，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣；溫度方面，各地都有局部10度以下低溫，苗栗、南投等中南部近山區有6度以下低溫，白天各地氣溫回升，北部宜蘭高溫約18到20度，其他地方則在到23到25度，中南部日夜溫差大。

氣象局說明，周二（27日）寒流逐漸減弱，各地大多維持晴到多雲，不過迎風面水氣略增，降雨機率提高，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨；各地早晚仍寒冷，10度以下低溫範圍有機會縮小，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大。

氣象局說明未來一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

周三（28日）起東北季風增強，周四至下周日水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面變化不大，北台灣整天較涼，其他地方早晚也涼，中南部輻射冷卻明顯，清晨局部地區甚至還是偏冷，日夜溫差依舊大。

氣象局預測，下周一至下周三（2日至4日）東北季風影響；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。