耶誕節早晨，空襲警報響遍烏克蘭全境，從當地時間25日上午9時持續至近午時。平安夜稍早，俄軍對烏南赫松市發動猛烈砲擊，已知至少10死、58傷。烏國總統澤倫斯基當晚發表談話，他說烏人將在今年耶誕創造自己的奇蹟，就算俄軍可憎的襲擊讓數百萬人深陷黑暗，他們也不會屈撓。澤倫斯基說，自由的代價高昂，但遠不及淪為被奴役國家。

莫斯科向烏克蘭發動戰爭逾300天，造成死傷無數，千萬人流離失所，破家散業。自10月以來，俄軍集中攻擊烏國發電系統，使主要城市經常缺水斷電。澤倫斯基在影片中說：「即使一片漆黑，我們也能找到彼此，緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們就一直抱著，互相取暖。我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟。」

烏人多半信奉東正教，要到明年1月7日才慶祝耶誕，澤倫斯基這段影片是特地為在12月慶祝耶誕的烏人錄製。片長9分鐘，在夜晚的基輔拍攝，背景是幾盞燭光與一棵耶誕樹。「我們在戰爭開始時忍下來了，我們抵禦攻擊、脅迫、核子威嚇、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道自己為何而戰。」

這段影片釋出前，澤倫斯基才透過Telegram發布照片，顯示赫松（Kherson）街道遍布著火的車輛、粉碎的玻璃與屍體，「這是（赫松）市中心在耶誕前一日早晨的狀況…烏克蘭的真實生活…世界必須看見並理解我們正努力對抗真正的邪惡。」烏國外長庫列巴也透過推文呼籲：「當歐洲、北美和其他地區的家庭準備享用耶誕大餐時，別忘了烏克蘭正對抗邪惡。」

此外，24日傳出俄國專門打造傳統動力潛艦的金鐘造船廠（Admiralty Shipyards）負責人布扎科夫（Alexander Buzakov）驟逝，享年67歲。造船廠指出，自2012年8月以來擔任負責人的布扎科夫在1980年畢業於聖彼得堡（原列寧格勒）海軍學院，擁有40餘年的工作經驗。

金鐘造船廠聖彼得堡西部港口的，是俄國現存歷史最悠久、規模最大的造船企業之一，由俄羅斯帝國彼得大帝1704年下令建。塔斯社稱，該廠正在打造可發射3M-54「口徑」巡弋飛彈的改良型基洛級（Improved Kilo）潛艦。