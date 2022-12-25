新北市長侯友宜率領市府新團隊出席2022新北市耶誕平安晚會。（黃敬文攝）

2022新北市最盛大的宗教盛會耶誕平安晚會，25日晚間在市民廣場盛大展開，現場聚集超過5000名民眾不畏風寒共襄盛舉，並由新北市長侯友宜率領市府新團隊與新北眾位牧師、教友一同齊唱「平安夜」、「普世歡騰」等詩歌報佳音；不過當新店行道會張茂松牧師引領禱告時，他也特別祝福侯友宜「不只是新北市的祝福，成為全台灣的祝福」。

耶誕平安晚會在下午由愛心遊園會揭開序幕，現場40個攤位人潮不斷，不僅有跳蚤市場及彈珠台等攤位，現場也提供教會手做的手沖咖啡、竹筒飯、各式滷味、菜包、耳掛包等特色美食，另外也設有福音解籤攤位，眾多牧師透過聖經金句來為民眾解迷津，而且攤位所有盈餘都將捐作公益，也結合愛盲庇護工場製作聖誕造形餅乾限量300份，現場完成指定任務就可免費領取。

晚間登場的平安晚會由金曲獎最佳女歌后許景淳、創作型歌手張文綺、豎琴音樂家李哲音及知名藝人團體輪番演唱，全台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」也演唱膾炙人口的耶誕歌曲，最後再由教會引領大詩歌班報佳音。

晚會中牧長也分別以國語、台語及客語為新北城市禱告，其中由張茂松牧師以國語進行禱告時，除了為新北市禱告外，也特別祝福侯友宜，稱他是榮耀、閃亮的領袖，希望主把智慧、勇氣賞賜給他，做當做的事，選當選擇的道路，求主擴大他的仗牧、伸長他的神智，「跨出他的界線，讓他在台灣成為更榮耀的領袖，不只是新北市的祝福，成為全台灣的祝福」。

侯友宜表示，新北市府與新北聯禱會共同舉辦耶誕平安晚會，至今已邁入第11年，每年吸引數千民眾前來共襄盛舉，透過愛心園遊會及晚會報佳音，分享愛與祝福，並感謝各界人士為新北市的默默付出，共同攜手打造安居樂業的城市。