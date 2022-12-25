渴望被父母認同的不只是求表現的小孩，很多人已經是獨當一面的大人了，卻仍然渴望著父母的認同，17LIVE(17直播)外型優雅亮麗許多直播觀眾心目中的「小提琴女神」人氣主播LISA麗莎姐姐，直播間總是氣氛歡樂互動熱絡、飄揚著各種曲風的美妙小提琴樂聲，吸引著喜愛古典樂、抖音歌曲甚至動漫配樂的各類樂迷支持力讚，麗莎姐姐坦言其實自己打從心底從不覺得自己有很厲害，現在除了商演樂手身份之外，加入17直播主行列2年多，她一方面開心直播拓展了交友圈每天上線就有很多朋友相伴，期待直播能助她早日達成買房夢，同時也一直在追求著贏得媽媽認同的一天。

提起走上音樂之路，麗莎姐姐說小時候不太懂是被媽媽逼著學漸漸學出興趣來，從小被媽媽壓著學音樂，曾經為了快要比賽被媽媽關在房間練琴，練完才能出房門，即使說跟朋友有約也不能出門，因而被朋友討厭影響友誼。麗莎姐姐家在花蓮大學開始到台南念書到後來工作住到高雄，已多年跟媽媽分開住，由於媽媽從小對她管教很嚴苛，她自認被訓練到一生都是在追求媽媽的認同，直到現在都還未獲得媽媽認同，總覺得自己做什麼媽媽都不滿意，造成她對自己沒自信，即使聽到別人誇獎或表達一些正向稱讚，麗莎姐姐自己其實難以接受，因為她打從心裡不曾覺得自己很厲害。近來她發現媽媽會上來看她直播，媽媽不但會丟禮物還會到其他人氣主播直播間觀察來跟她討論，麗莎姐姐現在的夢想是存錢在高雄買間自己的房子。

麗莎姐姐大學音樂系演奏組念到碩士畢業，大班時就因為媽媽對女兒的音樂夢開始學鋼琴，國小唸音樂班十歲開始學小提琴，考音樂班現場選樂器時，由於長笛太多人選她沒選到媽媽希望的長笛自己誤打誤撞選了小提琴，自此和小提琴這個她的人生樂器結下緣分，國小開始學小提琴因為頗有天份小提琴學來很快上手讓她滿有成就感，國小時就開始喜歡上小提琴，還經常代表縣市出賽得獎。麗莎姐姐說自己小時候算是愛表演的小孩，現在也較喜歡站上表演舞台演奏，雖然媽媽希望她學琴長大當音樂老師，但她自己對教課教琴卻沒興趣，大學赴台南唸音樂系演奏組，大一就獲邀加入婚禮樂團開始參加各種商演擔任小提琴手。

2020年新冠疫情影響麗莎姐姐商演工作停擺歸零，看到身邊多位朋友做直播加上剛好接到17直播經紀人邀約，麗莎姐姐自2020年11月開始挑戰斜槓加入17直播擔任直播主，很感謝當時有了直播工作支撐她能繼續舞台上小提琴樂手的表演工作。麗莎姐姐的直播間主要演奏小提琴和聊天分享生活大小事，她每天自備演奏歌單及開放點歌之外，還喜歡分享音樂相關知識及小故事，由於她本身是動漫迷，古典、流行樂之外，她還常演奏動漫相關歌曲並不時會在直播間變裝以各種cosplay造型和粉絲們相見帶來新鮮感，很快口耳相傳下吸引了大批動漫迷到她直播間聽歌及相聚互動討論，很多樂迷對麗莎姐姐的小提琴演奏已聽上癮，直說一天沒聽到都不習慣。

麗莎姐姐也跟直播上的粉絲們成了無話不談的朋友，原本交友上怕生慢熱的她，覺得直播最大快樂是有人可以分享自己每天發生的大小事，開始工作後如果講一些無聊小事身邊朋友可能沒空理會，直播中這麼多人無論多小的事，總會有一個人有回應，這還滿快樂，不太會覺得孤單寂寞，每個時段開播都有不同的人相互陪伴。