歐美制裁衝擊 白俄羅斯今年國內生產毛額將萎縮4％ 21:482022/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）向媒體表示，因為支持俄羅斯對烏克蘭戰爭而被歐美國家祭出懲罰性措施，該國今年國內生產毛額預料將萎縮4％，不過仍遠優於它先前預估的萎縮20％。 國際油價 短線估重返100美元 俄羅斯非法經營養老院慘遭祝融 釀20死6傷 數總理事長陳來助：串聯企業、產業鏈 打造零碳未來 #萎縮 #國內生產毛額 #歐美制裁 #白俄羅斯 #俄羅斯總理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 克宮：美愛國者飛彈老舊 擋不了俄對烏軍事行動 11:522022/12/23 國際 旺報社評》中國持續發展 就無需擔心日本 18:282022/12/25 旺報社評 與俄分享國家機密 德情報局員工涉叛國罪被捕 14:062022/12/23 國際 數總助拳雙軸轉型 迎碳有價時代 04:102022/12/24 產業特刊 財源被西方狠斷 普丁放話1招反殺！專家驚曝全球下場 18:122022/12/23 財經 俄羅斯重要造船廠負責人突然逝世 原因不明 06:572022/12/25 國際 美通過援烏450億美元 荷蘭也允諾25億歐元 04:102022/12/25 焦點新聞 台積電爆斷貨莫斯科後 俄晶片機密竟外洩：美媒驚呆 18:052022/12/25 財經 澤倫斯基訪美 武器索要清單多落空 04:102022/12/24 焦點新聞 美、英銀行年終獎金 恐大縮水 04:102022/12/23 全球財經 美援烏愛國者飛彈系統 普丁譏過時 04:102022/12/24 焦點新聞 想要硬挺展雄風 醫揭8招「GG保養術」：常勃起可防萎縮 08:452022/12/23 健康 俄羅斯入侵後不久 烏克蘭請求支援100架A-10疣豬攻擊機 18:062022/12/25 軍事 估2023推案量萎縮二成 賴正鎰：2兆案量只是虛胖 04:102022/12/23 財經要聞 《國際產業》因應西方石油上限 俄擬明年初削減石油產量 16:092022/12/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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