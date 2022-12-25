白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）向媒體表示，因為支持俄羅斯對烏克蘭戰爭而被歐美國家祭出懲罰性措施，該國今年國內生產毛額預料將萎縮4％，不過仍遠優於它先前預估的萎縮20％。

國際油價 短線估重返100美元
俄羅斯非法經營養老院慘遭祝融 釀20死6傷
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