英國勞工明年薪資 估將倒退至2006年水準 21:482022/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PwC發布報告指出，若把通膨列入考量，英國勞工明年薪資將倒退到2006年水準。該機構表示，經通膨調整，英國勞工薪資今年將下滑3％、明年再減2％。它說今年對英國經濟是深具挑戰一年，該逆風預料將持續到2023年。 非傳統顯示器營收 明年可望成長 圓剛 明年挑戰營收再成長 中國東航全球首架C919下周展開驗證飛行 拚明年春載客 #英國 #勞工 #薪資 #倒退 #明年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市府新網頁 托兒顧老資訊整合6局處 04:102022/12/24 地方新聞 三年來首增 日本大企業冬季獎金創新高 04:102022/12/25 全球財經 看衰明年景氣 蝦皮母公司凍薪、砍年終 04:102022/12/24 全球財經 俄國揚言明年減產 國際油價有望重返100美元 23:182022/12/24 財經 元旦新制一次看！這3項攸關荷包 成年門檻降至18歲 09:302022/12/24 生活 新北職訓獎勵 穩定就業3個月獎1萬 04:102022/12/24 地方新聞 教育部催促5都處理辦學不佳的私立高中職 明年5月前要完成 09:422022/12/25 生活 包爾禁賽大砍130場 明年可復出 04:102022/12/24 運動天地 火燒大了！博客來解雇打掃20年阿姨還沒退休金 網灌爆臉書喊抵制 01:512022/12/24 生活 名嘴要梅根「全裸遊街」被罵爆 英媒道歉少做1事挨哈梅狠酸 16:392022/12/25 國際 影》耶誕節聽「牠」向女王致敬 夏綠蒂超萌反應網暈了 09:202022/12/25 國際 漢翔 明年民機營運擁雙引擎 04:102022/12/24 財經要聞 英國利物浦平安夜發生槍擊案 造成1死3傷 20:402022/12/25 國際 了斷！查爾斯鐵了心 把他徹底踢出白金漢宮 10:592022/12/25 國際 全球傳動 明年營收獲利拚攀峰 04:102022/12/24 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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