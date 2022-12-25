PwC發布報告指出，若把通膨列入考量，英國勞工明年薪資將倒退到2006年水準。該機構表示，經通膨調整，英國勞工薪資今年將下滑3％、明年再減2％。它說今年對英國經濟是深具挑戰一年，該逆風預料將持續到2023年。