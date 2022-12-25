新北中信特攻籃球隊25日在主場迎戰台灣啤酒英熊。開賽台啤英熊手感冰冷，三分球命中率不到2成，反觀中信特攻在謝亞軒上半場三分球4投3中，高命中率也帶領團隊半場結束以雙位數領先對手。英熊於第三節找回投籃準心，加上特攻全場發生高達28次失誤下，一度有機會將比分追平，不過中信特攻在第四節找回攻守節奏，多次高效率攻擊得手，也澆熄英熊隊的反攻氣焰。終場新北中信特攻以88比81拿下勝利，也是特攻本季於主場6連勝。

中信特攻今在主場進行Global Mall 「Merry Xmas DEA」聖誕主題周最後一場賽事，賽前特別邀請到陸委會主委邱太三為比賽開球。前一場面對台啤英熊賽事，在謝亞軒將近8成三分球命中率的帶領下，球隊以大比分拿下比賽勝利。今雙方轉移戰場，來到特攻新莊主場進行本賽季第2次對戰。

上半場中信特攻謝亞軒就用4投3中，75％的三分球命中率，帶領球隊以12分差進入半場。而今天手感低迷的台啤英熊在第三節找回投籃準心，外線命中率回穩且多次在禁區強勢得分，將比分拉近至5分差進入決勝節。第四節雙方你來我往，中信特攻本場比賽雖然有高達28次失誤，不過台啤英熊卻始終沒辦法將失誤有效轉化為分數。在比賽白熱化階段，特攻靠著康格與艾德兩位洋將穩紮穩打，終場以88比81拿下勝利。

「本場比賽的28次失誤是球隊賽季新高。」特攻總教練李逸驊賽後也點出球員在比賽領先雙位數時，專注度不夠的問題，李逸驊也表示，「這也是秉聖與嘉豪兩位後衛在近期韋翰缺陣的情況下，必須要學習的。今天打得非常艱辛，不過也提升了年輕球員對於比分膠著的經驗。」

昨天面對高雄全家海神拿下全場最高26分、18籃板，今天同樣也有25分、16籃板好表現的特攻洋將艾德，對於連續兩場繳出將近雙二十的表現，艾德賽後表示，「沒有強求自己的表現，而是盡可能的幫助球隊贏球，拿下耶誕大戰的勝利對我們來說非常重要。」

而今天全場繳出19分、7籃板，三分命中率6成25的中信特攻謝亞軒，賽後謙虛地說道，「勝利還是歸功於團隊，雖然針對賽前的比賽設定並不如預期，但大家在關鍵時刻用專注與凝聚力拿下了比賽。」本場比賽拿下勝利後，中信特攻完成本賽季主場作戰不敗任務，球隊也將展開漫長的客場之旅，在明年1月2日新年首戰前往天母客場對戰英熊。