五月天今邀「放浪二勢力」同台合作。（相信音樂提供）

五月天桃園演唱會今晚第3場。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今（25日）第3場，唱完〈第二人生〉時，大螢幕出現最美倩影，正是曾在2016年的昨天、於五月天「RE：UNION天空之城」演唱會擔任嘉賓的林志玲，姊姊雖沒有到場，「姊夫」AKIRA代打率「放浪二勢力」唱跳〈LAST CHRISTMAS〉，嗨翻2.5萬歌迷。特別的是，言承旭此次為演唱會串場VCR跨刀演出，林志玲則現身另一支VCR，昔日緋聞對象意外重逢五月天演唱會。

林志玲今化身聖誕女神，透過大螢幕問歌迷：「今年的聖誕節你想要和誰一起過呢？你想要有點Man的，你還希望是五個人的組合？你也希望主唱是未婚？」阿信想起6年前林志玲當嘉賓時，在台上給他「愛的抱抱」，大嘆志玲姊姊婚後沒有愛的抱抱了，乾脆跟現場2.5萬歌迷抱抱：「我會不會抱到明年還在抱。」接著介紹林志玲的老公AKIRA出場，AKIRA趕緊代替老婆擁抱阿信，阿信用日文說「爽」，全場笑到不行。

AKIRA曾說五月天是他很欣賞的樂團，一直很想跟五月天合作玩音樂，今晚終於圓夢，且AKIRA不只一個人前來，還帶著「放浪二勢力」團員來到諾亞方舟狂歡，並與五月天合作〈OAOA〉，度過難忘的聖誕節。蕭秉治今為演唱會擔任開場嘉賓，率先演唱〈不按牌理出牌〉等歌炒熱氣氛，他跨年將在桃園和宜蘭與歌迷迎新，明年5月高流舉辦「Project X」演唱會。