九合一選後，各縣市府團隊、議會成員於今（25）日正式舉行就職典禮，其中各縣市的議長、副議長人選也在今日投票表決。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今日就表示，其實在正、副議長的這個職位之下，有一個非常龐大的利益，就是「都市計畫審議」，這讓吳子嘉直呼「非常可怕」，引發討論。

全國各縣市正副議長選舉今日舉行，而內政部公布選選舉結果，其中在議長部分：國民黨籍15人、民進黨籍4人、無黨籍3人；男性17人、女性5人；新任7人、連任15人。副議長部分：民進黨籍2人、國民黨籍14人、親民黨籍1人、無黨籍5人；男性18人、女性4人；新任10人、連任12人。

對此，吳子嘉25日在網路節目《董事長開講》中提及，對於正、副議長職位是否重要，吳子嘉認為，「其中有一個非常大的利益，就是『都市計畫審議』」，吳子嘉坦言，「因為我們的5年都市計畫，是由市政府提出要交由議會來審查，這是他的最大權力，也就是土地的變更，而台北市這個不大，土地不多，那種生地變熟地不多；但以桃園來說就很可怕，農地會變工業地，工業地會變住宅區，主要是土地變更，其他沒有多大利益」。