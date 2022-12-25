「GOAT」（Greatest of All Time，史上最偉大）的話題近期在世界盃中相當火熱，阿根廷球星梅西奪下大力神盃後，更加坐實世界球王的寶座，日前羽球數據網站《Badminton Stats》列出各個項目的GOAT排名，女單部分台灣「羽球一姐」戴資穎以432分名列第2位，僅次於印尼傳奇名將王蓮香。

《Badminton Stats》以比賽成績及世界排名作為GOAT分數統計的依據，例如在奧運、世錦賽及全英公開賽中拿下冠軍就能獲得16分，亞軍則是8分，至於巡迴賽的計分方式則不同，戴資穎在比賽成績這部分獲得314分，是榜單中所有球員最高分，尤其以全英公開賽（3座冠軍、1座亞軍）56分為最高。

只要登上球后滿5周則獲得1積分，戴資穎在位長達215周而得到43分。

每年至少拿下1次500等級以上賽事的冠軍則獲3分，連續9年完成的小戴，這部分有27分入帳。

在個人最佳賽季中，每500等級以上賽事的冠軍有5積分，小戴的最佳賽季是在2018年，當時一共拿下亞錦賽冠軍、亞運冠軍、全英公開賽、印尼公開賽、馬來西亞公開賽、印尼大師賽及丹麥公開賽，獲得GOAT積分35分。

對陣世界排名前5的成績，擊敗世界第1獲5分，打敗世界第2獲4分，以此類推，而敗給世界第1則扣1分，輸給世界第5扣5分，而小戴在這部分比較劣勢，只有13分進帳，與王蓮香就差了69分。

總計下來小戴一共獲得GOAT積分432分，排在榜單第2位，王蓮香拿下478分榮登女單的GOAT，而前10位當中排名第9、10的馬琳（Carolina Marin）及山口茜，與小戴同為現役球員。

男單部分由大馬傳奇李宗偉排在榜首，第2則是宿敵林丹，安賽龍（Viktor Axelsen）位列第4，桃田賢斗第5，至於台灣好手周天成則排22位，退役名將陳鋒排在第24位。