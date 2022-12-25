民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，而副總統賴清德也在21日的「向黨員報告」政見說明會中強調，「民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（25）日就表示「賴清德真的有辦法帶領民進黨改變路線？就看他2024是否放棄用芒果乾、抗中保台這個選舉招數來選舉」，引發討論。

游淑慧今日在中天節目《張雅婷辣晚報》中指出，「這次民進黨敗選真的很有趣，每個人都說要檢討，結果最後檢討都是別人的錯」，這讓游淑慧直呼，「這樣的檢討不如不要檢討，賴清德今天要選黨主席，確實提了一些發現問題的說法，但這是因為要選黨主席、要選總統才這樣說？還是真的有辦法帶領民進黨改變路線」。

游淑慧更強調，「賴清德真的有辦法擺脫它背後的台獨勢力嗎？只為了現在要取大位，把自己假裝成中間路線，這就是民進黨一慣的套路」，最後游淑慧直言，「要看賴清德是不是真的能和平保台，就看他2024年是不是放棄用芒果乾、放棄用抗中保台這個選舉招數來選舉」。