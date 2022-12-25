印度衛生部強制中、日、韓國等旅客接受新冠檢測 21:482022/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑒於中國疫情急遽升溫，印度衛生部24日宣布，將要求來自中國、日本、韓國、香港與泰國等旅客，在入境時需強制接受新冠病毒檢測。如果旅客被驗出陽性或是顯現確診症狀，將會送往醫院進行隔離治療。 《國際社會》滿足其中2條件 韓室內可脫罩 韓國室內口罩解禁轉趨保守 實施日程觀察4指標 台灣只排第二！赴日人數慘輸這國 網驚：31萬太扯 #旅客 #衛生部 #強制 #韓國 #新冠檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遺失物送指定車站不再免費 台鐵年後收費34元起 13:062022/12/24 生活 禽流感確診彰化逾3萬家禽遭撲殺 H5N1疫情升溫 21:572022/12/22 生活 頭條揭密》日美冬季收緊防疫措施 陸新冠疫情闖關時機堪慮 03:182022/12/22 政治 《產業》2023亞太區旅遊3趨勢 Klook三引擎全開齊攻 07:482022/12/22 財經 白種元傳留下妻小「欠百億離世」眾星出席喪禮 他發聲：我很健康 10:512022/12/25 娛樂 《產業》Klook攜台灣優質夥伴 迎明年入境旅遊大爆發 13:582022/12/22 財經 國泰發表全新服務宣言 Care Your Stay提升數位服務體驗 17:172022/12/22 財經 看準旅遊熱潮 百貨再祭日韓商品展 19:192022/12/25 生活 時隔6年預告重播韓劇 安徽衛視突改口：不實資訊 10:142022/12/22 兩岸 全球對中國投資 韓國居冠 04:102022/12/24 全球財經 35元起跳 台鐵要收遺失物運費 04:102022/12/25 生活新聞 海納百川》蔡英文小心步上朴槿惠後塵（劉順達） 18:442022/12/23 海納百川 Chip 4韓國半導體獨現頹勢 外媒曝台積電贏在「這地方」 23:012022/12/24 財經 韓國女神宣美來了！台南搖滾耶誕演唱會湧12萬人嗨爆 22:222022/12/24 娛樂 揭韓籍前男友這行為「大男人主義」 黃喬歆：對他開始印象不好 15:172022/12/25 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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