美國眾議院趕在23日午夜期限數小時前，以225票對201票通過總額1.7兆美元支出法案，為聯邦政府提供資金直到明年9月。參議院已先行在22日表決通過該法案。這也是民主黨在明年1月向共和黨交出眾院控制權前最後一次立法行動。