美眾院通過1.7兆美元支出案 21:482022/12/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院趕在23日午夜期限數小時前，以225票對201票通過總額1.7兆美元支出法案，為聯邦政府提供資金直到明年9月。參議院已先行在22日表決通過該法案。這也是民主黨在明年1月向共和黨交出眾院控制權前最後一次立法行動。 塔利班再出手 禁止女性在非政府組織工作 本土疫情連續升溫 本周恐突破單日2萬例 台南沿海周末下探10度 零星虱目魚「陣亡」 #眾院 #美國眾議院 #趕在 #數小時 #總額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年經濟頭等大事 中財辦：拉抬信心 04:102022/12/25 全球財經 古曜威、孟潔MV特效驚見第3人 靈異影片吸千萬人搶拍 16:532022/12/25 娛樂 公幼招不滿 大學退場海嘯恐在幼教重演 04:102022/12/25 社會新聞 資深媒體人揭宋逸民教會內幕：遭牧師夫妻罵、不准聯絡家人 20:222022/12/25 娛樂 大陸血氧機斷貨 多家廠商擴產 12:302022/12/25 兩岸 內閣異動 徐國勇點名蘇建榮、陳吉仲 04:102022/12/25 政治要聞 已婚劉鑾雄世紀同框分手8年舊愛 當眾飆罵畫面曝光 21:432022/12/25 娛樂 嘉義市長黃敏惠宣誓就職 向中央喊話這3件事 17:172022/12/25 政治 Lulu站台好友蕭煌奇演唱會 失控唱不停遭拖離場 20:412022/12/25 娛樂 台大碩班畢業證書加註在職專班 在學生反彈 04:102022/12/25 生活新聞 批王鴻薇核二核三廠延役主張空洞 吳怡農：提政見不是在許願 10:562022/12/25 政治 Wendy聖誕節轟「想挽回還約砲」 孫生怒揭她找人愛愛內幕 12:022022/12/25 娛樂 交接跟蔣萬安聊大巨蛋 柯P：若陳時中當選中央就給過 11:072022/12/25 政治 蔡、蘇執政滿意度慘跌 吳子嘉脫口一句驚人之語 09:002022/12/25 政治 林智堅發長文祝賀高虹安 網一看揪出貓膩：在求饒了 21:012022/12/25 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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