12月25日是九合一當選縣市首長就任的日子，也是部分卸任首長發表期許、勉勵，展現風度的時刻。前新竹市長林智堅也在臉書發長文祝福感言，除了強調「紛擾會過去、建設會留下」，文末還提醒新科新竹市長高虹安「務必實踐對市民的承諾」。對此，臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」則質疑，林智堅是否在嗆高虹安：有本事就挖出大秘寶？

高虹安在就任感言提到：政黨輪替是民主政治的常態，但是這絕不意味著我們要全面推翻過去市府的政策。虹安在這裡承諾，過去市府好的政策，新的市政團隊會繼續實施，包含在建的建設、還沒有完成的公共工程，我們會在兼顧品質還有財政紀律的前提下，我們會盡力來加速完成。

林智堅則在他的祝賀發文中表示：期望未來團隊能以公允的角度，善待每位肯做事、會做事的團隊同仁，讓市政建設回歸正軌，而非政治角力的工具。我相信，真心愛新竹市，把這裡當成家，市政自然能順利推動。再次誠摯祝福承擔重任的高虹安市長及市府團隊，任重道遠、繼續前行，務必實踐對市民的承諾。

「不可能我二弟天下無敵」今(25日)發文指出，高虹安上任新竹市長的首日，沉默近一個月的前新竹市長林智堅終於在臉書發聲。林智堅以長文細數自己8年來的政績，強調自己「八年建設的預算規劃皆依法編列」。最後暖心提醒「高虹安市長及市府團隊務必實踐對市民的承諾」。

他質疑林智堅這番話的意思：「嗆高有本事就挖出大秘寶？」先前新竹市被爆出市立棒球場追加至12億預算，球場品質仍落漆，還害球員受傷整季報銷。關埔國小則追加預算到16億，還有兒童醫院土地變更等三大案，以及尚未被發現的市政可能弊端，被輿論戲稱為「新竹大秘寶」。