香港千億富商劉鑾雄（大劉）感情世界豐富，曾跟多位女星傳緋聞，後來跟前女友呂麗君（現改名：呂姵霖）育有一對子女，但2016年他宣布分手，並迎娶新歡「甘比」陳凱韻。近日，劉鑾雄被目擊與呂麗君見面，期間還大罵男性路人，過程都被錄下。

名為「王太」的網友於23日下午拍到劉鑾雄和呂麗君在3名保鑣的陪同下，出現在香港的某大型購物中心內，當時劉鑾雄身穿淺藍色西裝，身形消瘦不少，呂麗君則戴著口罩，穿得一身黑。

劉鑾雄發現有名中年男子蹲在商場的柱子旁，要求保鑣把對方帶走，接著中氣十足地大吼該男子：「快！走啦！要不要找人趕你呀？」中年男子見狀，嚇到趕緊拎起放在地上的物品，劉鑾雄繼續狂罵，一旁的呂麗君默不作聲。

此時，劉鑾雄驚覺有人偷拍，面露凶光地指向掌鏡者，影片就在這時斷掉，改用文字敘述的方式補充。王太聲稱，自己與劉鑾雄、呂麗君擦肩而過，大劉突暴氣，對一個蹲在圓柱下的男子吼叫，被罵的男子嚇得站起，回應：「有點累。」但大劉還是很粗暴地痛罵對方，隨後多名保鑣將該男子拉走，目睹一切的呂麗君未出聲，整個過程約20秒。

【大劉發火】銅鑼灣皇室堡，大劉(劉鑾雄)責罵商場挨柱男 | 香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News Collection （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

劉鑾雄、呂麗君情斷8年再度同框，外界十分好奇他們見面的目的，討論度很高。回顧劉鑾雄、呂麗君當年的戀愛經過，兩人曖昧多年，女方深受大劉的疼愛，獲贈總價20億港幣（約78億台幣）的金銀財寶、豪宅等，呂麗君後來在2002年、2010年生下一對子女，但未成為大劉的第二任妻子，劉鑾雄2016年登報宣布與呂麗君於2年前分手，但會履行父親的責任。